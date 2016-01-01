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15 Temmuz Destanı
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GÜNDEM
-
Başkan Erdoğan, Külliye'de / CANLI
GÜNDEM
-
TSK: 6 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA
-
Yeni kabinede Kimler Olacak? 2018 yeni kabine Listesi, yeni bakanlar (Yeni kabine tam liste )
GÜNDEM
-
Türkiye'nin yeni sistemi anısına madeni para bastırıldı
GÜNDEM
-
HDP'li milletvekilleri İstiklal Marşı okumadı
YAŞAM
-
Zonguldak’ta vahşet! Yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
GÜNDEM
-
Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri
GÜNDEM
-
Yusuf Tekin kimdir? Milli Eğitim Bakanı kim oldu?
SPOR
-
İlhan Mansız, Beşiktaş'a dönüyor
GÜNDEM
-
Nimet Baş Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu mu? Nimet Baş kimdir?
DÜNYA
-
Fransızların çoğu fakirlik korkusu yaşıyor
DÜNYA
-
İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson istifa etti (Boris Johnson kimdir?)
YAŞAM
-
TEM'de kaza: 2 ölü, 13 yaralı
GÜNDEM
-
Son Dakika! Haliç'te deniz taksilerde yangın
GÜNDEM
-
Fırat Çakıroğlu'nun katilinin cezası artırıldı
DÜNYA
-
Kırgızistan'da helikopter düştü: 4 yaralı
GÜNDEM
-
Ömer Çelik kimdir? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Çelik mi?
GÜNDEM
-
Artık 'Başkan Erdoğan'
GÜNDEM
-
Ethem Sancak kimdir? Bakan oldu mu? Nereli, kaç yaşında?
GÜNDEM
-
Yeni Spor Bakanı Faruk Özçelik mi? Faruk Özçelik kimdir?
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis
Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
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Ramazan
Zonguldak’ta vahşet! Yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.
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