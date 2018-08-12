Zor günler geçiren Hadise'den üzen haber

Hadise'den \u00fczen haber geldi.,Annesi G\u00fclnihal A\u00e7\u0131kg\u00f6z'\u00fcn intihara kalk\u0131\u015fmas\u0131ndan sonra sars\u0131lan g\u00fczel \u015fark\u0131c\u0131 Hadise, Antalya'da verdi\u011fi konserde, aya\u011f\u0131ndaki rahats\u0131zl\u0131k nedeniyle \u00e7ok zor g\u00fcnler ge\u00e7irdi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,Antalya'n\u0131n Manavgat il\u00e7esinde d\u00fczenlenen 22'nci Bar\u0131\u015f Suyu Festivali kapsam\u0131nda konser veren Hadise, aya\u011f\u0131ndaki rahats\u0131zl\u0131k nedeniyle \u00e7ok zor g\u00fcnler ge\u00e7irdi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Manavgat Belediyesi taraf\u0131ndan bu sene 22'ncisi d\u00fczenlenen Manavgat Bar\u0131\u015f Suyu Festivali kapsam\u0131nda, Atat\u00fcrk K\u00fclt\u00fcr Merkezi Meydan\u0131'nda Hadise konser verdi. ,Konser s\u0131ras\u0131nda hayranlar\u0131yla sohbet eden Hadise, son zamanlarda \u00e7ok zor g\u00fcnler ge\u00e7irdi\u011fini belirterek, "En k\u00f6t\u00fc g\u00fcnde bile seyircim bana en b\u00fcy\u00fck g\u00fc\u00e7 olmu\u015ftur. ,Manavgat Belediye Ba\u015fkan\u0131 CHP'li \u015e\u00fckr\u00fc S\u00f6zen, konser sonunda Hadise'ye \u00e7i\u00e7ek vererek te\u015fekk\u00fcr etti. ,Bug\u00fcne kadar kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bu t\u00fcr organizasyonlarda yetkilileri genelde tak\u0131m elbiseli ve kravatl\u0131 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirten Hadise, kendisini izlemeye gelen Manavgatl\u0131lara, "Ne kadar gen\u00e7 ve sportif bir ba\u015fkan\u0131n\u0131z var. \r\n,\u015eu anda \u00e7ok \u015fa\u015fk\u0131n\u0131m. Ben genelde tak\u0131m elbiseli ve kravatl\u0131 ba\u015fkanlar g\u00f6rmeye al\u0131\u015fk\u0131n\u0131m" dedi.\r\n,Hadise'den \u00f6nce \u0130pek Demir sahneye \u00e7\u0131kt\u0131. Demir'in ard\u0131ndan ise Hadise meydan\u0131 dolduran 10 bin ki\u015fi i\u00e7in \u015fark\u0131lar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi., Konserinde hareketli \u015fark\u0131lara yer veren Hadise, danslar\u0131yla da ilgi oda\u011f\u0131 oldu.\r\n\r\n,Bug\u00fcn b\u00f6yle aralarda aya\u011f\u0131m tak\u0131labilir. ,Aya\u011f\u0131mdan sakatland\u0131m. \u015eu an bir \u015fey belli olmuyor arkada\u015flar \u00f6nceki konserde g\u00f6recektiniz.\r\n,\u00c7\u00fcnk\u00fc kolay g\u00fcnler ge\u00e7irmiyorum, Aya\u011f\u0131mda b\u00f6yle i\u011fren\u00e7 bir bot vard\u0131. Hatta bana 'Bu yeni moda m\u0131?' diye sordular.,\u00c7ok mutluyum art\u0131k normal ayakkab\u0131 giyebiliyorum" diye konu\u015ftu.\r\n,O y\u00fczden \u015fimdiden \u00f6z\u00fcr diliyorum.