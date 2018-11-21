Zordaki patrona taksit müjdesi

Aile \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk, i\u015fverenlerin 12 ay\u0131 ge\u00e7meyen bor\u00e7lar\u0131n\u0131 uygun \u015fartlarda taksitlendirerek yap\u0131land\u0131rmaya ba\u015flayacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi., \u0130yi niyetli olan ancak elde olmayan sebeplerle primlerini s\u00fcresinde \u00f6demeyen i\u015fverenlere bir\u00e7ok kolayl\u0131k getirildi\u011finin alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Sel\u00e7uk \u201cD\u00fczenlemeden zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle y\u0131ll\u0131k gelir veya kurumlar vergisi m\u00fckellefi, ba\u015fvuru tarahi itibar\u0131yla en az \u00fc\u00e7 y\u0131ll\u0131k prim y\u00fck\u00fcml\u00fcs\u00fc, ba\u015fvuru tarihinden geriye do\u011fru \u00fc\u00e7 y\u0131la ait prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini s\u00fcresinde vermi\u015f, fakat bor\u00e7 \u00f6demede h\u00fcsn\u00fcniyet sahibi olmas\u0131na ra\u011fmen son bir sene i\u00e7erisinde bor\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00f6deyememi\u015f olanlar yararlanabilecek.,Bakan Sel\u00e7uk, d\u00fczenlemeden yararlanmak isteyenlerin ba\u015fvurusu h\u00e2linde \u00f6nce uyumlu prim bor\u00e7lular\u0131n\u0131n tespit edilece\u011fini, sonras\u0131nda \u2018\u00e7ok zor durum\u2019 halinin incelenece\u011fin ibelirterek \u201cUyumlu i\u015fverenlerimiz ayl\u0131k taksitler h\u00e2linde prim bor\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00f6deyebilecek, 60 aya kadar taksitlendirme yap\u0131labilecek\u201d dedi. Bakan Sel\u00e7uk ayr\u0131ca zorluk durumuna g\u00f6re faizlendirme yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 da s\u00f6yledi.,\u0130stanbul Ticaret Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 \u015eekib Avdagi\u00e7, Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu\u2019nun (SGK) i\u015fverenlerin prim borcunu taksitlendirme karar\u0131n\u0131n son derece olumlu oldu\u011funu s\u00f6yledi. Avdagi\u00e7 \u201cKredi yap\u0131land\u0131rmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan gelen SGK taksitlendirmesi son derece olumlu. Ge\u00e7ici bir prim indirimi ve vergi borcu yap\u0131land\u0131rmas\u0131 da s\u00fcreci tamamlayacakt\u0131r\u201d dedi. ,Son d\u00f6nemde ya\u015fanan ekonomik zorluklar nedeniyle prim borcunu \u00f6demekte zorlanan i\u015fverene yeni bir m\u00fcjde geldi. ,Prim bor\u00e7lar\u0131na uygulanm\u0131\u015f olan gecikme cezas\u0131 ve gecikme zamm\u0131 yerine Yurt \u0130\u00e7i \u00dcretici Fiyat Endeksi (Y\u0130-\u00dcFE) oranlar\u0131 basit usulde uygulanacak. Prim bor\u00e7lar\u0131n\u0131n taksitler h\u00e2linde \u00f6denmesinde y\u0131ll\u0131k y\u00fczde 22 olan tecil faizi, \u00e7ok zor durum derecesine ba\u011fl\u0131 olarak y\u00fczde 1,1 ile y\u00fczde 16,5 aras\u0131nda de\u011fi\u015fen oranlarda uygulanabilecek. 500 bin TL\u2019ye kadar olan bor\u00e7larda teminat aranmayacak.,Ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda i\u015fverenlerin kredi bor\u00e7lar\u0131n\u0131n, bankalarla yap\u0131lan mutabakat \u00e7er\u00e7evesinde yap\u0131land\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan SGK\u2019ya olan prim bor\u00e7lar\u0131na da taksitlendirme imk\u00e2n\u0131 geldi., 500 bin TL\u2019yi a\u015fan k\u0131s\u0131m i\u00e7in ise y\u00fczde 25\u2019i oran\u0131nda teminat al\u0131narak 60 aya kadar tecil ve taksitlendirme yap\u0131labilecek. Hacizli mal\u0131n, kanuna g\u00f6re belirlenen de\u011ferinin yar\u0131s\u0131ndan az olmamak \u00fczere sat\u0131\u015f bedelinin yar\u0131s\u0131n\u0131n kuruma \u00f6denmesi kayd\u0131yla bu mal\u0131n bor\u00e7lu taraf\u0131ndan sat\u0131\u015f\u0131na Kurumca izin verilebilecek. ,Bor\u00e7 miktar\u0131 2 milyon lira ve alt\u0131nda ise sat\u0131\u015f\u0131na izin verilecek mal\u0131n de\u011feri konusunda kanunda s\u0131n\u0131r bulunmuyor. 2 milyonun \u00fczerinde ise sat\u0131\u015f\u0131na izin verilecek mal\u0131n kanuna g\u00f6re belirlenen de\u011feri 2 milyon liray\u0131 a\u015fam\u0131yor.,D\u00fczenleme ile geriye d\u00f6n\u00fck 3 y\u0131l boyunca primini d\u00fczenli \u00f6demi\u015f olanlar\u0131n uygulamadan yararland\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n hakkaniyetli bir s\u0131n\u0131rland\u0131rma oldu\u011funu s\u00f6yleyen Avdagi\u00e7 \u201cPiyasadaki nakit d\u00f6ng\u00fcs\u00fcne, sonras\u0131nda da istihdama ve b\u00fcy\u00fcmeye katk\u0131 yapacak b\u00f6ylesi ad\u0131mlara ihtiyac\u0131m\u0131z var\u201d diye konu\u015ftu.