Zuhal Topal yeni programla ekrana dönüyor!

\u0130zdiva\u00e7 programlar\u0131n\u0131n yay\u0131ndan kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan uzun bir s\u00fcre ekranlardan ayr\u0131 kalan \u00fcnl\u00fc sunucu Zuhal Topal, yeniden d\u00f6nmeye haz\u0131rlan\u0131yor. ,Posta gazetesinin deneyimli yazar\u0131 Mesut Yar, bug\u00fcnk\u00fc k\u00f6\u015fe yaz\u0131s\u0131nda \u00fcnl\u00fc sunucu Zuhal Topal'\u0131n yeniden ekranlara d\u00f6nebilece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. \r\n\r\n,Mesut Yar'\u0131n yaz\u0131s\u0131 \u015fu \u015fekilde: Zuhal Topal, ge\u00e7ti\u011fimiz sezon sona eren izdiva\u00e7 programlar\u0131n\u0131n ekrandan d\u00fc\u015fen tek ismi olmu\u015ftu. \r\n\r\n,Di\u011fer isimler farkl\u0131 formatlarla yollar\u0131nda y\u00fcr\u00fcmeye devam ettiler... \r\n\r\n,Y\u0131l i\u00e7inde Zuhal Topal\u2019\u0131n \u00e7e\u015fitli kanallarda tekrar ku\u015fak program\u0131na ba\u015flayaca\u011f\u0131 duyurulmu\u015ftu. \r\n\r\n,Ama bir \u015fekilde olmad\u0131... \r\n\r\n,Peki, son olarak el s\u0131k\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 s\u00f6ylenen FOX ekran\u0131nda yak\u0131n gelecekte bir \u015fey yapacak m\u0131? \r\n\r\n,Vallahi i\u015fin Zuhal kanad\u0131ndan da kanal kanad\u0131ndan da pek bir ses yok. \r\n\r\n,Teoride bir el s\u0131k\u0131\u015fm\u0131\u015fl\u0131k s\u00f6z konusu ama... \r\n\r\n,Yok bulunmazsa bu i\u015f y\u0131lan hikayesine d\u00f6ner! ,Bulurlarsa Zuhal Topal yine ekranda. \r\n\r\n,San\u0131r\u0131m iki taraf da uygun bir format ar\u0131yor. \r\n\r\n