Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'den bir patlama haberi geldi. Bayraklı ilçesindeki adliyenin hakim ve savcıların giriş yaptığı C kapısına yakın bir noktadaki araçta patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yanan bir araç olduğu belirtiliyor. DHA'nın haberine göre, olayda 3 kişi yaralandı.



"TERÖRİSTLERLE POLİS ÇATIŞMAYA GİRDİ"

DHA ayrıca, polislerle çatışmaya giren teröristlerden birinin de öldürüldüğünü duyurdu. Güvenlik güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Olası bir bomba veya terör saldırısı ihtimaline karşı önlemler alındı. Patlama nedeniyle çevredeki kafe ve iş yerlerinde hasar meydana geldiği bildirildi. Patlamanın nedenine ilişkin henüz net bir bilgi yok.



SİLAH SESLERİ GELDİ İDDİASI

AA İzmir Bölge Temsilcisi Caner Baysal, patlama sonrası bölgeden silah sesleri geldiği ve bir kişinin kaçtığına yönelik iddialar olduğunu da söyledi.



RTÜK'TEN YAYIN YASAĞI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Başbakanlık tarafından İzmir'deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.







