Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda şiddetlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen operasyonun El-Bab bölümünde maalesef kayıplarımız da oldu. Terör örgütü DAEŞ dün 4 bombalı araçla askerlerimize yönelik saldırıda bulundu. Hain terör saldırısında ve çıkan çatışmalarda 14 askerimiz şehit oldu, bazıları ağır olmak üzere 33 askerimiz de yaralandı. Yaralı askerlerimiz yurda nakledilerek tedavi altına alındı.



Şehitlerimiz yüreğimizi dağlarken ocaklara da kor ateşi düştü. Bu ocaklardan biri Tekirdağ’dı. Uzman Çavuş Akın Acar’ın acı haberi tez ulaştı. Askerliğini yeni bitirdiği ve uzman çavuş olarak devam ettiği öğrenilen 23 yaşındaki Şehit Acar’ın ailesine ilk haberi, yetkililer verdi. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, annesi Hanife Acar gözyaşlarına boğuldu. Bekar olan şehit Uzman Çavuş Acar’ın babası Muzaffer Acar’ın da özel harekat polisi olduğu ve 2012 yılında İzmir’de vefat ettiği öğrenildi.



Şehit Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar’ın Elazığ’daki baba evinde de acı haberle ağıtlar yükseldi. Komşuları eve gelerek şehidin annesi Songül ve babası Muzaffer Pınar’ı teselli etmeye çalıştı. Pınar ailesinin 2 çocuğundan biri olan Şehit Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Pınar’ın bekar olduğu ve 5 yıldır görev yaptığı belirtildi. Şehit Uzman Çavuş Oktay Durak’ın (29) memleketi Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde de gözyaşları vardı. Çukurören köyündeki babası Kemal Durak, acı haberle yıkıldı. Bekar olan Durak’ın annesinin 25 yıl önce vefat ettiği kaydedildi.