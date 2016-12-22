Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesiyle ilgili 10'ar yıl hapsi istenen iki polisin cezası Yargıtay tarafından onandı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Eskişehir'de 2 Haziran 2013'te Gezi Parkı odaklı eylemlerde darbedilen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın, 10 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili dava, güvenlik nedeniyle Kayseri'ye alınarak, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştü.

21 Ocak 2015'te karar açıklanan davada, tutuklu sanık polis memuru Mevlüt Saldoğan'a, "Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan, suçun işleniş biçimi, meydana gelen sonucun ağırlığı göz önüne alınarak, 13 yıl hapis cezası verildi. İyi hal nedeniyle altıda bir oranında indirim yapılan ceza 10 yıl 10 aya düşürüldü.

Tutuksuz yargılanan polis memuru Yalçın Akbulut'a ise "Ölüme neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezası verilirken, iyi hal nedeniyle yapılan indirimle ceza 10 yıl olarak açıklandı.

Tutuklu sanıklar İsmail ve Ramazan Koyuncu ile Muhammet Vatansever'e "Kasten yaralayarak ölüme neden olma" suçundan verilen sekizer yıl hapis cezası ise altıda bir oranında uygulanan iyi hal indirimiyle 6 yıl sekizer aya indirildi.

Tutuklu sanık Ebubekir Harlar, "Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fiil tam olarak gerçekleşmediği için ceza önce yüzde 50, ardından da altıda bir oranında iyi hal indirimiyle 3 yıl 4 aya düşürüldü. Harlar'ın, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

Tutuksuz yargılanan sanık polis memurları Hüseyin Engin ve Şaban Gökpınar ise beraat etti.

SAVCI VE AİLE TEMYİZ ETMİŞTİ

Kayseri Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kalkan, 10 yıl 10 ay hapis cezası verilen sanıklardan polis memuru Mevlüt Saldoğan hakkındaki karara itiraz etti. Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi de sanıklara "Kasten adam öldürme" suçundan ceza verilmesi istemiyle yerel mahkeme kararını temyiz etti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını usul yönünden bozmuş, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini ise reddetti.

Bozma kararı nedeniyle yeniden görülen davada, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi usul eksiklerini gidererek, aynı kararı verdi.

Ayrıca, Afyon Cazaevinde tutuklu bulunan sivil sanıklar, İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever'in tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verildi.

Usul yönünden bozulması nedeniyle usul eksiklerinin giderilmesinin ardından dosya, yeniden Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi.