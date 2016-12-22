Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başarısız darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde soruşturmaları yürüten savcı ve hâkimler önemli bilgi ve belgelere ulaşarak örgütün iç yüzünü gözler önüne seriyor. Soruşturmalar devam ederken, Almanya’dan kimliği belirsiz bir kişi tarafından Gaziantep başta olmak üzere bazı illerde görev yapan ve 15 Temmuz sonrası silahlı terör örgütü üyesi hâkim, savcı, asker ve polisleri tutuklayan sulh ceza hâkimlerine gönderilen bir mektup ortaya çıktı. Bilgisayar ortamında yazılan mektupta, örgütle mücadele eden hâkimlere tehdit niteliğinde ifadeler dikkat çekiyor. Tehdit içerikli mektup şöyle: Aynı arabada olanlar kaza olması durumunda birlikte tırın altında kalırlar. Yani siyasi iradeyle hukuku hiçe sayarak birlikte hareket ederseniz ilerleyen süreçte siyasi bir krizde, hükümet değişikliğinde, sosyal bir patlamada siz de onlarla aynı muameleye maruz kalırsınız. Yani ‘biz hukukçuyuz kanuna göre hareket ettik’ diyemezsiniz, çünkü kıbleniz hukuk değil, siyasi irade yani mevcut zamanın güç merkeziydi. Bir insanın kendi ülkesine yıllarca hizmet etmiş 1, 10, 100 değil binlerce hâkimi, savcıyı, polisi, askeri tutuklamasını hiçbir akıl sahibine açıklayabilmesi mümkün değildir. Yarın bunu açıklamaya çalışırsanız sizi dinleyecek insan bulamayabilir ve gerçekten tüm şartları sağlanmış bir sonuçla tutuklanırsınız. Tutukladığınız masum insanların acısı sizi de yakacak gibi.