Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyeleri, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'da kaldığı Grand Yazıcı Turban Otel'de, darbe girişimi gecesi ilçede yaşananların tanıklarını dinledi. Yaşadıklarını gözyaşı dökerek anlatan Bodrum'daki IMSIK Hava Meydanları Harekât Eğitim Komutanı Yarbay Fethi Şahbaz, 15 Temmuz gecesi Ege Ordu'dan Yarbay Nuri olarak kendini tanıtan kişinin kendini cep telefonundan aradığını, gelecek helikopterlere yakıt ikmali yapmalarını istediğini belirtti. Kendisinin durumdan şüphelenerek arkadaşı olan Bahattin Yücel'i aradığını bildiren Şahbaz, şöyle devam etti:

O da 'Abi sakın onlara yakıt verme. Helikopterlerin bataryasını ayır, gerekirse baltayla kabloları kes. Ne yap et, helikopterleri oradan kaldırma' dedi. Yakıt almamaları için askerlerimizle birlikte çok şey yaptık. Araçları ve cihazları bozduk, kapıları kilitledik. Hatta bir kişinin yeni bebeği olmuştu. ‘Bebeğin için bu hatadan vazgeç’ diye yalvardım. Darbe kalkışmasını gerçekleştiren askerlerle uzun süre beraber çalıştık, hepimiz birbirimizi tanıyorduk. Beraber çalıştığım bu kişiler kendilerini çok iyi gizlemişler. Dışarıda bazen cemaatler ve Fetullah ile ilgili aleyhte cümleler kurduğumda onlar daha fazla küfür ediyordu. Alkol alıyorlar, namaz kılmaz, sosyal askerlerdi. Hatta bir tanesi askeri servise Allah'ın selamı ile binen bir uzman çavuşu zorla dışarı attırmıştı. Kendilerini öyle gizlemişler ki ailelerin bile ne yaptıklarından haberi yoktu. Bunların FETÖ üyesi olduğunu anlamak çok zor idi. Bunların FETÖ/PDY mensubu olduğunu 15 Temmuz darbe kalkışmasından üç-dört gün sonra öğrendim. İçlerinde en kararlı olan ve darbe gerçekleşseydi MİT Müsteşarı olmayı planladığını öğrendiğim Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş idi. Cihazları ve akaryakıt tankerlerini bozduğumuz için odaya gelerek emirler yağdırmıştı. Üzerinde rütbe bulunmayan kamuflaj elbise mevcut idi. Çok kararlı, sert ve ürkütücü bakışları mevcuttu. Kendilerini bu kadar nasıl iyi gizlediklerini hâlâ anlayamıyorum."