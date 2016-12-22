Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele suikast için gidenler arasında yer alan ve bir menfezde yakalandıktan sonra 30 Temmuz'da tutuklanan Kuzu, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 11 Ağustos'ta 13 sayfa ek ifade verdi. Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı Kuzu, tutuklandıktan 12 gün sonra İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde alınan ek ifadesinde, görev yaptığı birlikteki FETÖ bağlantılı olduğu öne sürülen askerleri anlattı. Önüne fotoğrafları konulan kişilerin isimlerini ve görev yaptıkları yerleri söyleyerek teşhis eden Kuzu, teşhis ettiği 57 şüpheliyle ilgili "örgüt içinde bulunduğunu biliyorum, eminim, yapı içerisindedir", "Emin değilim" gibi cevaplar verdi.
Menfez Paşası ifadesinde çark etti
22.12.2016 - 09:27 | Son Güncelleme: 22.12.2016 - 09:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
"FETÖ'nün suikast timi"nde yer alan "paşa" lakaplı eski başçavuş Zekeriya Kuzu'nun, 30 Temmuz'daki savcılık ifadesinde "FETÖ/PDY üyesi" olduğunu öne sürdüğü 57 askerden 14'ü için, savcılık talimatıyla verdiği ek ifadede ise "emin değilim" dediği ortaya çıktı.
Etiketler : Zekeriya Kuzu,Zekeriya Kuzu ifade,fetö,
431152 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/431152.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER