Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele suikast için gidenler arasında yer alan ve bir menfezde yakalandıktan sonra 30 Temmuz'da tutuklanan Kuzu, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 11 Ağustos'ta 13 sayfa ek ifade verdi. Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı Kuzu, tutuklandıktan 12 gün sonra İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde alınan ek ifadesinde, görev yaptığı birlikteki FETÖ bağlantılı olduğu öne sürülen askerleri anlattı. Önüne fotoğrafları konulan kişilerin isimlerini ve görev yaptıkları yerleri söyleyerek teşhis eden Kuzu, teşhis ettiği 57 şüpheliyle ilgili "örgüt içinde bulunduğunu biliyorum, eminim, yapı içerisindedir", "Emin değilim" gibi cevaplar verdi.