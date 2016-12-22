Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - Rus Büyükelçi Andrey Karlov’a suikastla ilgili iki ülke yetkilileri tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, suikasta ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş’ın 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra deşifre olmamak için FETÖ’yle arasına mesafe koyduğu ve hatta başka cemaatlere sızmaya çalıştığı tespit edildi. Sızmaya çalıştığı cemaatlerin toplantılarına ve sohbetlerine katıldığı kaydedildi. Başsavcılık, Altıntaş’ın HTS kayıtlarını da inceleyerek hazırlanan analiz raporunda 2 dikkat çeken ayrıntı üzerinde durduğu öğrenildi. FETÖ’cü olduğu ve suikast talimatını kendisinden sorumlu abiden aldığı değerlendirilen Altıntaş’la ilgilenen kişinin kim olduğu araştırılıyor. Savcılık ayrıca, büyükelçilikte bir ‘köstebek’ olup olmadığı ihtimali üzerinde de duruyor. Büyükelçinin sergiye korumasız gittiğinin haber verilebileceği ihtimalini de değerlendiriliyor. Bu nedenle Altıntaş’ın HTS kayıtlarını inceleyen savcılık, büyükelçilikten irtibat halinde olduğu birinin olup olmadığına da bakacak. Altıntaş’ın 11 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında geçici görevle toplumsal olaylarda destek amaçlı Diyarbakır’a gönderildiği bildirilmişti. Altıntaş’ın baz sinyallerinde 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara’ya gelerek değişik noktalarda baz verdiği ortaya çıktı. Ankara’da kim veya kimlerle irtibata geçtiği de mercek altına alındı.

“İçine kapanık”, “asosyal kişilik bozukluğu” bulunduğu tahmin edilen saldırgan Altıntaş’ın olay günü ya da hayatının diğer dönemlerinde ilaç veya başka madde kullanıp kullanmadığı da araştırılıyor.