Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karlov’un öldürülmesine ilişkin süreci Türk yetkililer ile yürütmek üzere Rusya’dan gelen heyet, Ankara Emniyet Müdürlüğünde yetkililerle görüştü. Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerinde görevli 120 kişilik ekibin soruşturma için görevlendirildiği öğrenildi. Soruşturmayı yürüten savcılık yetkilileri, yapılan her işlemin kamera ile kayıt altına alındığı ve Rus heyetle paylaşıldığını belirtti. Adli Tıp’taki işlemlerin de Rus heyetle birlikte yapıldığı ve gözaltına alınanların ifadelerine Rus heyetten polislerin de girdiği belirtildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından hiçbir şeye dokunulmadığı ve Rus heyetin incelemesinin ardından delillerin kaldırıldığı söylendi. Ayrıca olay yeri krokisinin de heyete verildiği ve yeni gelişmelerin de paylaşılmaya devam edileceği belirtildi. Rus heyet içerisinde bulunan bir polis amirinin, 2010’da Moskova’da metroya yönelik düzenlenen bombalı saldırının soruşturmasını yürüten kişi olduğu da öğrenildi. Aralarında tercümanların da bulunduğu heyet, hafta boyunca çalışmalarını sürdürecek.



ŞİFRE RUSLARLA ÇÖZÜLECEK

Saldırganın kullandığı telefon incelenmek üzere emniyete götürüldü. Ancak telefonun 4 haneli şifresinin bulunduğu, şifresinin henüz çözülemediği belirtildi. Bunun üzerine söz konusu şifreyi saldırıyı araştırmak için Türkiye’ye gelen Rus heyet tarafından çözülebileceğinin söylendiği ifade edildi. Saldırgan cinayet sonrası En-Nusra’yı işaret eden bazı Arapça sözler söylemiş, bunun üzerine saldırganın En-Nusra bağlantısı olduğu değerlendirilmişti. Ancak savcılık tarafından buna ilişkin herhangi bir tespite ulaşılamadığı bildirildi. Olayla ilgili şu ana kadar 13 kişi gözaltına alındı.