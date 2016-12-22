Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus Büyükelçi Andrei Karlov'un hayatını kaybettiği terör saldırısının faili Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ'yle bağlantılı isimler ve kurumlarla irtibatı ortaya çıkmıştı. Suikastten hemen sonra ABD Dışişleri Sözcüsü John Kirby'nin tedirgin açıklamaları ise suikastteki CIA şüphelerini güçlendirdi. Kirby'i sorularıyla sıkıştıran Rus gazeteciye "Saldırıyla alakamız olduğu iddiası akıl karı değil" diyen sözcü FETÖ'yü savunmuştu.

ABD VE FETÖ'CÜLERİ KORKU SARDI

Rus gazetesi Kommersant'ın haberine göre hain suikastin yankıları sürerken bu saldırının ardında FETÖ ve dolaylı olarak ABD'nin olabileceğini belirten Azerbaycanlı ve Rus uzmanlar, bu hareketin karşılıksız kalmayacağını öne sürdü ve "misilleme" uyarısında bulundu. Buna karşılık ABD'nin özellikle yabancı misyonlarına dikkatli olunması konusunda ivedi mesajlar geçtiği iddia edilirken Avrupa'ya sığınan üst düzey FETÖ üyelerinin bölgedeki Rus ajanlardan dolayı büyük korku yaşadığı belirtildi.