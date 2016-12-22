Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Karlov’un katili Mevlüt Mert Altıntaş’ın, arkasında bir not bıraktığı tespit edildi. Tamamen dikkatleri başka yöne çevirme amaçlı hazırlandığı değerlendirilen notta, Aydın doğumlu Altıntaş’ın Arap aksanı ile “Allahu Akbar” diye yazması çelişkili bulundu. Eylemin “Allah’ın kelamını yükseltmek” amaçlı yapıldığı vurgulanan notta, İslama karşı açılan en vahşi Haçlı savaşının yaşandığından bahsedildi. Notta, “ABD ve Rusya’nın sonu yakındır. Artık kıyam vaktidir. Beldelerimizde güveni hissetmedikçe sizler beldelerinizde güvende olmayacaksınız” denildi.

KATİL, BÜYÜKELÇİNİN ARKASINDA BÖYLE BEKLEMİŞ

Saldırganın kaldığı evde yapılan evde mizansen notla sınırlı olmadığı belirlendi. Arap asıllı bir yazarın kitabı ve not dışında ciddi bir bulguya rastlanılmadığı ileri sürüldü. Bulunan tek dini içerikli kitapla saldırganın radikalleşmesinin mümkün olmayacağı, bunun ancak saldırının arkasındaki güçleri gizlemek amaçlı kurgulanarak evde bulundurulduğu üzerinde duruluyor. Star