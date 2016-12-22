Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAEŞ saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in acı haberi, Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'ndeki babaevine ulaştı.

KAHREDEN TESADÜF

Adı Suriye Çelik olan anne, uzman çavuş oğlunu Suriye topraklarında kaybetmenin acısını yaşadı.

5 YILDIR UZMAN ÇAVUŞTU, GEÇİCİ GÖREVLE GİTMİŞTİ

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab bölgesindeki bombalı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in şehadet haberi, merkez Kocasinan İlçesine bağlı Argıncık Alsancak Mahallesi, 6225 sokaktaki baba evine ulaştı. Eve gelen askeri yetkililer Ali ve Suriye Çelik çiftine acı haberi bildirdi.

5 yıldır Uzman Çavuş olarak görev yapan Çelik'in bekar olduğu ve 10 kardeşin 8'ncisi olduğu belirtildi. Kayseri 1'inci Komando Tugayında görevli olan uzman çavuş Çelik'in geçici görevle Suriye'ye gönderildiği ifade edildi.

EN SON 5 AY ÖNCE GÖRÜŞMÜŞLER

Acı haberi öğrenin yakınları, şehidin Alsancak Mahallesindeki evine akın ederken, şehidin ağabeyi Süleyman Çelik, "Kardeşimle en son 5 ay önce evimize izinli olarak geldikten sonra Zincidere'deki birliğine götürüp, uğurlarken görüşmüştüm" diyerek gözyaşı döktü.

Suriye'nin El Bab bölgesindeki Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan askerlere DEAŞ 3 ayrı intihar saldırısı düzenledi. Saldırılarda 14 asker şehit düştü, 33 asker yaralandı. Şehit askerlerin memleketleri ve kimlikleri belli oldu.

Acı haberler ailelere verilirken yürek burkan manzaralar yaşandı. Her evde ayrı bir hikaye her evde ayrı bir acı vardı.

Suriye'nin El Bab bölgesindeki Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan askerlere DEAŞ 3 ayrı intihar saldırısı düzenledi. Saldırılarda 14 asker şehit düştü, 33 asker yaralandı. Şehit askerlerin memleketleri ve kimliklerli belli olmaya başladı.

Acı haberler ailelere verilirken yürek burkan manzaralar yaşandı. Her evde ayrı bir hikaye her evde ayrı bir acı vardı.





BİNBAŞI BÜLENT ALBAYRAK - KOCAELİ

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab ve çevresindeki çatışmalarda şehit olan Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan babasına acı haber iletildi. Evli ve bir çocuk babası olan şehit binbaşının annesinin, Marmara Depremi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.





UZMAN ÇAVUŞ BURAK BOZ - KONYA

Şehit olan Uzman Çavuş Burak Boz'un Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber iletildi. Cinler Mahallesi'nde bulunan şehidin babaevine acı haberi, askeri yetkililer sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Haberi duyan şehit yakınları ve komşuları, eve gelerek şehidin babası Özkan ve annesi Gülhan Boz'u teselli etmeye çalıştı. Şehit Uzman Çavuş Burak Boz'un iki kız, bir erkek kardeşi bulunduğu ve 7 yıllık asker olduğu öğrenildi.





KOMANDO ASTSUBAY GÖKHAN ÖZÜPEK - KIRKLARELİ

El Bab ve çevresinde bombalı araçlarla yapılan intihar saldırısında şehit olan 23 yaşındaki Komando Astsubay Göktan Özüpek'in Kırklareli'nde yaşayan ailesine acı haber iletildi. Acı haberi alınca baygınlık geçiren anne Sevim Özüpek'e, sağlık ekipleri müdahale etti. Türk bayrağı asılan eve gelen şehidin yakınları ve komşuları, taziyelerini iletti. Komando Astsubay Göktan Özüpek'in geçen ay başında evlendiği Ankara'da hemşire olarak görev yapan eşi Merve Özüpek'e de bilgi verildiği öğrenildi. Şehidin babasının ise yaklaşık 13 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.





UZMAN ÇAVUŞ ALİ YILMAZ - BURDUR

Çatışmalarda şehit edilen Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın dede ocağına acı haber ulaştı. Karamanlı ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Fidanlık Caddesinde bulunan dede evine acı haberi, sağlık ekipleri ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin dede evine ve mahalleye Türk bayrağı asıldı. Yılmaz'ın nişanlı olduğu öğrenildi.





UZMAN ÇAVUŞ OKTAY DURAK - YOZGAT

Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak'ın(29) Yozgat'taki baba evine de ateş düştü. Acı haberi alan aile üyeleri yıkıldı.





UZMAN ÇAVUŞ AKIN ACAR - TEKİRDAĞ/ÇORLU

Çatışmalarda şehit düşen Uzman Çavuş Akın Acar'ın (23) Tekirdağ Çorlu'daki baba evinde de yas var.





ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ ÖNDER PINAR - ELAZIĞ

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın (24) Elazığ'daki baba ocağına acı haber ulaştı.





FERHAT DEMİR - BURSA

Suriye'nin El Bab bölgesinde devam eden Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında yaşanan acı olayın ateşi Bursa'ya da düştü. Bursalı Ferhat Demir, dün yaşanan çatışmada şehit oldu. Acı haber ailesine güçlükle verildi.