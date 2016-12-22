Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Boğazı'nda yeniköy açıklarında dün karaya oturan Panama bandıralı star Harmony isimli kuru yük gemisinin kurtarma çalışmaları Sabah saatlerinde yeniden başladı. Yeniköy’de Star Harmony isimli geminin sahildeki yalılara metreler kala durmasıyla İstanbul Boğazı’nda panik yaşanmıştı. Boğaz'da paniğe neden olan gemi için kurtarma çalışmaları dün başlatılmış ancak çalışmalar sonuçsuz kalmıştı.

BOĞAZ KAPATILDI

Panama bayraklı "Star Harmony" adlı Mısır yüklü geminin kurtarılması amacıyla İstanbul Gemi Trafik Hizmetlerine bağlı römorkörler, bölgeye sevk edildi. Başlatılan kurtarma çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı, 08.00 itibarıyla uluslararası gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney geçişi yapan Panama bayraklı "Star Harmony" adlı yük gemisi, dün sabah Yeniköy yakınlarında karaya oturmuş, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştı.