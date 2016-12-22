Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.A., T.Ç. ve H.A.'nın sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıklarını tespit etti. Düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.