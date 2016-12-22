Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.A., T.Ç. ve H.A.'nın sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıklarını tespit etti. Düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Terör propagandası yapan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
22.12.2016 - 11:13 | Son Güncelleme: 22.12.2016 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Etiketler : sosyal medya,terör propagandası,
431213 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/431213.aspx
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