Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) Şubesi ekiplerince PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik olarak 11 Aralık'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 üniversite ögrencisinden Hasan Y., Mehmet Emin D., Perçin D., Azad A., Fırat Ş., ve Erhan S., terör örgütü üye olmak, örgüt adına propoganda yapmak suçlarından tutuklanarak, cezaevine konuldu. 7 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.
Kayseri'deki PKK operasyonunda 6 öğrenci tutuklandı
22.12.2016 - 11:25 | Son Güncelleme: 22.12.2016 - 11:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de PKK bölücü terör örgütünün gençlik yapılanmasından gözaltına alınan 13 öğrenciden 6'sı tutuklandı
Etiketler : kayseri,pkk,operasyon,öğrenci,gözaltı,
431214 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/431214.aspx
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