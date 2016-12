Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Binali Yıldırım, "Terörle mücadele Türkiye'nin beka mücadelesidir. Birlik ve bütünlüğümüz her zaman muhafaza edeceğiz. Terörün Türkiye'yi vesayet altına almasına asla izin vermeyeceğiz. Terör karşısında birliğimizi, beraberliğimizi sonuna kadar koruyacağız" dedi.

"TERÖRÜN TÜRKİYE'Yİ VESAYET ALTINA ALMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Türkiye büyük bir mücadele içerisinde olduğu söyleyen Binali Yıldırım, "Terörle mücadelemiz, hem kendi topraklarımızda, hem de sınırlarımızın ötesinde devam ediyor. Bu nedenle zaman zaman şehitlerimiz oluyor. Dün maalesef Fırat Kalkanı operasyonunda 14 yiğit evladımızı şehit verdik. Yaralılarımız var. Şehitlerimizin ailelerine Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Dünyanın baş belası terör insanlığa karşı içlenen bir suçtur. Terörle mücadele Türkiye'nin beka mücadelesidir. Birlik ve bütünlüğümüz her zaman muhafaza edeceğiz. Terörün Türkiye'yi vesayet altına almasına asla izin vermeyeceğiz. Terör karşısında birliğimizi, beraberliğimizi sonuna kadar koruyacağız" dedi.

"AK PARTİ 79 MİLYON TÜRKİYE'NİN PARTİSİDİR"

Binali Yıldırım, "Ak Parti olarak bu millete olan borcumuzu hizmet olarak ödeyen bir partiyiz. Bu muhteşem kadro Türkiye'nin yüzünü ağartan yegane kadrodur. Ak Parti 79 milyon Türkiye'nin partisidir. Bugün milletimizin duası ve desteği ile bayrağı bugün yine biz taşıyoruz" diye konuştu.

"SİZİN TERÖRİSTİNİZ KÖTÜ BENİM Kİ İYİ ANLAYIŞI TERÖRÜN İYİCE AZMASINA SEBEP OLMAKTADIR"

Terör örgütlerinin canlarının yandıkça asimetrik eylemlere başladığını belirten Binali Yıldırım, "Rusya büyükelçisine yapılan alçakça suikast ve Almanya'daki saldırı tüm dünya için terörü tekrar değerlendirme şartı sunuyor. Hiç bir ülke teröre karşı biz güvendeyiz diyemeyiz. Terör dünyanın başının belası. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu saldırıları sadece Türkiye'nin sorunu olarak görmek fahiş bir hatadır. Irak ve Suriye'deki saldırılar sadece Türkiye'yi etkilemiyor. Sizin teröristiniz kötü benimki iyi anlayışı terörün iyice azmasına sebep olmaktadır. Biz teröre karşı her türlü işbirliği yapmaya hazırız" dedi.

"TAHLİYELERİN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YAPILMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Binali Yıldırım, "Halep'te yaşanan insanlık dramı tüm dünyanın gözleri önünde cereyan ediyor. Ama dünya yine sağır, kör, dilsiz. Türkiye her zorluklara rağmen bu vahşete sessiz kalmadı. STK'larımız, Kızılayımız, AFAD yetkililerimiz gecikmeden oradaki mazlum, masum, mağdur insanlara yardım ellerini ulaştırdılar. Parti teşkilatlarımız, belediyeler yardımları ulaştırmada seferber oldu. Biz muhataplarımızla çok yoğun görüşmeler yaptık ve ateşkesin gerçekleşmesini sağladık. Bugüne kadar 40 bin civarında sivil ateşin içinden alınıp emniyetli bölgelere sevk edildi. Bu kolay olmadı. Bölgede savaşın bitmesini istemeyen , bu işi bir sektör haline getirmiş unsurlar he fırsatta barışa kurşun sıkmak için gereken her türlü çabayı gösterdi.Tahliyelerin sağlıklı bir şekilde yapılması için çalışmalarımız devam ediyor. Biz inancımızın, insanlığımızın gereğini yapıyoruz" diye konuştu.

AVRASYA TÜNELİ

Avrasya Tüneli şimdiden 5 ödül aldı. Büyük bir proje. Bu alanda istikrarın getirdiği hizmetin ne demek olduğunu bütün dünyaya gösterdik." Atalarımız karadan gemileri yürüttü. Biz de denizden araçları geçirdik. cdadımızla gurur duyuyoruz.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

1980'den kalma bir darbe anayasası ile vatandaşın beklentilerini karşılamak mümkün değil. Anayasanın değişmesi konusunda bir fikir ayrılığı yok. Ama bugüne kadar derli toplu bir değişikliği gerçekleştiremedik. Zaman zaman bazı krizleri atlatmak için ufak değişiklikler yaptık.

Siayset sorun üretme değil sorun çözme yeridir. AK Parti sorunları torunlarına bırakmayacaktır. Bu sorunu da çözmek bu kadrolara nasip olacaktır.

Artık iş bizden çıktı! AK Parti grubu olarak biz 316 imza ile değiklik teklifimizi meclise verdik.

Teklfin 18 maddesi esasa ilişkin. 3 maddeyse geçici maddedir. Bunlar yürürlük ve intikal maddeleridir. Bir de ibare değişiklikleri var. Mevcut Anayasa'nın 69 maddesinde uyum değişikliği yapmak durumunda kaldık. Sistemde Başbakan ve Bakanlar Kurulu yok. Hükümet sistemi değişiyor. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu var. Bir de Meclis var. Aynı gün yapılan seçim var, Belediye Başkanlığı gibi. Belediye Meclisi de diğer sandıkta seçiliyor. Cumhurbaşkanını seçiyorsunuz ayrı oy veriyorsunuz. Meclis üyelerini de aynı anda seçiyorsunuz. Bir günde seçimi tamamlıyorsunuz."

Eğer cumhurbaşkanlığı yüzde 50'nin altında kalırsa iki hafta sonra cumhurbaşkanlığı için tekrar seçim yapılır.

TÜRKİYE'NİN REJİMİ BELLİ

Bunları anlata anlata sağır sultan duydu. Herkes anladı ama Sayın Kılıçdaroğlu bir türlü anlamak istemiyor. Sayın Kılıçdaroğu, Kemal Bey, Türkiye'nin rejimi belli, cumhuriyet. 1923'te bedel ödedik, İstiklal Harbi'ni kazandık, rejimimizi de değiştirdik adını da cumhuriyet koyduk. Ne değişiyor? Rejim değişikliği tarihte kalmıştır. 1923'te o mesele bitmiştir. Şimdi artık ihtiyaçlarımızı karşılayacak, icra gücü, istikrarı esas alan bir hükümet sisteminden bahsediyoruz." Bu yapılan sistem değişikliğidir. Sistemin ismi de cumhurbaşkanlığı sistemidir.

Bizimki irade birbirine karşı bir nüfuzu yok, üstünlüğü yok. Vatandaş diyor ki, sen memleketin işini yapacaksın. Meclis'e de diyor ki, sen de Cumhurbaşkanı'nın ihtiyacı olan kanunları çıkar, memleketin huzuru, güvenliği için, demokrasimizin gelişmesi için gerekli kanunları çıkar. Yetmez Cumhurbaşkanı ve ekibini de takip et, verilen yetkileri doğru kullanıyor mu, bütçeyi yerli yerinde harcıyor mu... Olay bu. Birisi Meclis, birisi Cumhurbaşkanı. Hiç kafa karıştırmaya gerek yok, diktatörlük geldik, gitti. Diyelim ki anlaşamadılar, bir kriz olursa, o krizi yaşamak mecburiyetinde değil Türkiye. Cumhurbaşkanı'na seçime gitme yetkisi veriyor. Otomatik olarak Meclis de gidiyor. Meclis'e seçim kararı alma yetkisi veriyor. Dolayısıyla ikisi birbiriyle anlaşacak. Cumhurbaşkanı yürütmeyle ilgili, icraatlarıyla ilgili her türlü kararı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle alıyor. Bunların istisnası var. Kişi hak ve hürriyetleriyle düzenlenemez, anayasada kanunla düzenlenmesi öngörülen alanlarda kararname düzenleyemiyor. Kanunla kararname arasında uyumsuzluk varsa kanun esas alınıyor. Burada da yasama yetkisini ön plana alan bir mantıkla hazırlanmış. Bu kararname ile eyaletler, fedarasyonlar kurabilir. Anayasa'nın başında yazıyor, üniter devlet yapısı var, toprak bütünlüğü bağımsız, demokratik, laik sistemden bahsediyoruz.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Bunlar varken nasıl böyle bir şey çıkarıyorlar... 367 gibi bir şey. Türkiye ülkesiyle, milletiyle bir bütündür, toprak bütünlüğünü bozacak yapılanmaya izin verilemez. Biz bu mücadeleyi niye yapıyoruz, niye şehit kanlarımızı döküyoruz? Ülkemizin birliği, bütünlüğü için yapıyoruz. Hiçbir zaman mükemelere erişmeyi düşünmedik. Mükemel iyinin düşmanıdır. Sayın Bahçeli'nin dirayeti, ülke için gösterdiği hassasiyet, siyaset üstü, ülkenin geleceği konusundaki duruşu önemliydi. AK Parti Grup Başkanı olarak kendisine teşekkür ediyorum. Ay sonuna kadar ocak ilk haftasına kadar görüşmeler tamamlanacak. Sonraki süreci biliyorsunuz.

MEYDANLARA İNİYORUZ

Anayasa Meclis'te inşallah Genel Kurul'da da görüşülüp kabul edilecek ama iş bitmiyor. Milletvekillerinin işi, biraz yorulacaklar ama birinci bölümü bitmiş oluyor. Sonra hepimizi meydanlardayız, vatandaşlarımıza, milletimize ne yapmak istediğimizi en iyi şekilde anlatacağız. Bu anayasa, koalisyonlar dönemini kapatıyor. Türkiye'de 60'tan bu yana 45 hükümet kurulmuş, normal şartlarda 15 hükümet kurulması gerekiyor.