Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Fırat Kalkanı harekatında dün El Bab'da yaşanan çatışmalarda 14 askerimiz şehit olmuştu. Çatışmalarda 138 DEAŞ'lı terörist öldürülmüştü. Türk jetleri, DEAŞ'ın elindeki El Bab'da kritik öneme sahip hedefleri bombalamaya devam ediyor.

JETLERE TOPÇU BİRLİKLER DE DESTEK VERİYOR

DEAŞ'ın karargah olarak kullandığı hastanenin vurulduğu El Bab'daki hava bombardımana topçu birlikleri de destek veriyor.

BOMBARDIMANIN GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Türk askerleri ve ÖSO tarafından kuşatılan El Bab'daki DEAŞ hedeflerine yönelik bombardımanın görüntüleri de ortaya çıktı.

Dünkü yoğun çatışmalar El Bab kasabasına bakan hakim tepede olması nedeniyle kritik önemdeki eski hastane binası çevresinde yaşandı. Terör örgütü DEAŞ'ın iki yıldır kontrolü altındaki eski hastane binasını silah ve cephane deposu olarak kullandığı, konumu nedeniyle teröristlerin buraya büyük önem verdiği, yığınak yaptığı belirtiliyor. Teröristlerin burayı kaybetmemek için bombalı araçlar hazırladığı bildiriliyor.

EL BAB'IN ÖNEMİ

El Bab kasabası terör örgütü DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Rakka ve Halep sahasının geçiş noktası olması sebebiyle stratejik öneme sahip.