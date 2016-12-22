Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ın (ERDEMİR) eski genel müdürü, çıkarıldığı mahkemece 20 gün sonra tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda FETÖ soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler dün sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Erdemir Eski Genel Müdürü ve yönetim kurulu üyesi, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Başkanvekili Oğuz Nuri Özgen'in de aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı.

2 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda aralarında mühendis, formen, güvenlik görevlisi ve işçilerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 4 şüpheli cumhuriyet savcılığında ifade verdi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen ERDEMİR Eski Genel Müdürü Oğuz Nuri Özgen tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 şüpheli ise adli kontrol yöntemiyle serbest bırakıldı.