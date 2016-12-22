Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da yaşanan terör saldırının ardından başlatılan operasyonlarda DBP Kağızman ilçe eş başkanı ve diğer parti yöneticileri gözaltına alınmıştı. DBP Kağızman İlçe Eş Başkanı Bahar Yıldız ile il genel meclis üyesi Mehmet Doğan, Belediye Encümeni Çiğdem Özlü ve HDP Kağızman eski İlçe Başkanı Kemal Avcı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.