İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında yakalanması talimatı verilen Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı Mukaddes Kubilay'ın Torbalı ilçesinde olduğunu belirledi. Polis ekipleri bu sabaha karşı düzenlediği operasyonla Mukaddes Kubilay'ı yakaladı. İzmir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen Kubilay'ın işlemlerinin ardından Ağrı'ya gönderileceği bildirildi.
Ağrı Belediyesi Eş Başkanı İzmir'de yakalandı
22.12.2016 - 12:08 | Son Güncelleme: 22.12.2016 - 12:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında hakkında yakalanma kararı olan Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı Mukaddes Kubilay İzmir'de yakalandı.
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431238 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/431238.aspx
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