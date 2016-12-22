Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında yakalanması talimatı verilen Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı Mukaddes Kubilay'ın Torbalı ilçesinde olduğunu belirledi. Polis ekipleri bu sabaha karşı düzenlediği operasyonla Mukaddes Kubilay'ı yakaladı. İzmir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen Kubilay'ın işlemlerinin ardından Ağrı'ya gönderileceği bildirildi.