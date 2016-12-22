Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar ile birlikte Kilis Devlet Hastanesi’ne gelerek, , Fırat Kalkanı Harekatı’nda yaralanan askerleri ziyaret etti. Hastane yetkililerinden bilgi alan Hulusi Akar’a Kilis Valisi İsmail Çataklı’da eşlik etti. Gizlice Kilis’teki hastaneleri ziyaret eden Orgeneral Hulusi Akar, Gaziantep’teki, hastanelerdeki yaralı askerleri de ziyaret ettiği öğrenildi.
Genelkurmay Başkanı, yaralı askerleri ziyaret etti
22.12.2016 - 12:22 | Son Güncelleme: 22.12.2016 - 12:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı’nda yaralanan askerleri ziyaret etti.
Etiketler : Genelkurmay başkanı orgeneral,hulusi akar,
431247 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/431247.aspx
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