Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar ile birlikte Kilis Devlet Hastanesi’ne gelerek, , Fırat Kalkanı Harekatı’nda yaralanan askerleri ziyaret etti. Hastane yetkililerinden bilgi alan Hulusi Akar’a Kilis Valisi İsmail Çataklı’da eşlik etti. Gizlice Kilis’teki hastaneleri ziyaret eden Orgeneral Hulusi Akar, Gaziantep’teki, hastanelerdeki yaralı askerleri de ziyaret ettiği öğrenildi.