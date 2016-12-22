Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Koza İpek Grubu'na bağlı halka açık şirketleri mercek altına alan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 1 yıllık denetim sürecini tamamladı. SPK uzman denetçisi Mahmut Okur tarafından hazırlanan raporda, "Söz konusu şirketlerde yaptığımız araştırmada, örgütün temel amacının Fetullah Gülen liderliğinde sözde teokratik bir diktatörlük kurmak olduğunu tespit ettik" dedi. Örgütün en önemli faaliyet alanlarından birinin medya olduğu ve halka açık şirketlerden bu kuruluşlara usulsüz para aktarıldığı raporla ortaya çıktı. Halka açık maden şirketlerinden, medya kuruluşlarına 850 milyon lira aktarıldığı belirlendi. Raporda, tüm medya şirketlerinin piyasa değerinin ise 148 milyon lira olduğu ifade edildi.

ÖRGÜTÜ FİNANSE ETTİLER

2007-2015 arasında halka açık maden şirketlerinden FETÖ'nün medya kuruluşlarına para aktarıldığını ifade eden Mahmut Okur, "Yüzde 50'den fazlası halka ait olan bir şirketin parasını alıp terör örgütünü finanse ettiler. Burada 150 milyon lira değeri olmayan medya grubuna tam 850 milyon lira kaynak aktarıldı" dedi.

ZİMMETE PARA GEÇİRDİLER

Koza Altın Yönetim Kurulu üyeleri Akın İpek, Tekin İpek, Melek İpek ve Pelin Zenginer'in 2010-2015 arasında toplam 107 milyon lirayı zimmetlerine geçirdikleri de belirlendi. SPK raporunda, yine aynı kişilerin bağış adı altında değişik yerlere 170 milyon liralık havale yaptıkları ifade edildi. İpek Üniversitesi ile İpek Vakfı'na 292 milyon liralık usulsüz kaynak aktarıldı. FETÖ medyasına aktarılan 850 milyon liralık kaynak da eklendiğinde 1 milyar 250 milyon lirayı bulan ve FETÖ'ye ait vakıf ve kuruluşlara gönderilen himmet paraları ile ilgili SPK suç duyurusunda bulundu.

SAPKINLIĞA DÜŞTÜLER

SPK'nın raporunda FETÖ ile ilgili önemli tespitlere de yer verildi. FETÖ tarafından, devletin tamamen dönüştürülmesi ve ele geçirilmesinin hedeflendiğini ifade eden denetçi Okur, "FETÖ sözde dini referanslarla hareket ediyor ise de dinde yeri olmayan her türlü hileye başvuruyor. Örgüt liderini mesih, mehdi olarak görme sapkınlığına düştüler. Uluslarüstü kişilerle bağlantılarının olması casusluk faaliyetlerini de ortaya koyuyor" dedi.

ŞİRKETLER SÜREKLİ ZARAR ETTİ

Raporda grubun amiral gemisinin Koza Altın olduğuna dikkat çekilirken, İpek Medya Grubu şirketlerinin, Koza İpek Grubu içinde tüm dönemler boyunca zarar eden şirketler konumunda oldukları, şirketlerin çoğunlukla brüt kar dahi elde edemedikleri, diğer bir ifade ile satışlardan elde ettikleri gelirlerin, maliyetlerini dahi karşılamadığına her yıl zarar ettiklerine vurgu yapıldı.

SPK, halka açık şirketlerin zararının bu kişilerden tahsil edilmesini istedi. Melek, Akın ve Tekin İpek ile Pelin Zenginer hakkında ceza davası açılması talep edildi.

2007'den bu yana zarar eden İpek Medya Grubu şirketleri için halka açık Koza Anadolu'nun bir bağlı ortaklığı olan ATP İnşaat'tan 489 milyon TL (paranın zaman değeri dikkate alındığında 850 milyon TL) aktarıldığı tespit edildi. (Sabah)