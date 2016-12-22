Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşitli sivil toplum kuruluşları, belediyeler, şirketler ve vatandaşların bağışlarıyla alınan un, giyecek, yiyecek gibi ihtiyaçlarla dolu TIR'lar, insanlık dramının yaşandığı Suriyelilere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar, burada yapılan işlemlerinin ardından Suriye tarafına gönderiliyor. Uzun bir bekleyişin ardından hayvan yemi yüklü 50 TIR'da sınırdan geçiş yaptı.



Mersin’den gönüllü olarak yola çıkan un yüklü TIR'ın şoförü Sabahattin Akça, kameralara el salladı. Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçen TIR'lar, Bab-El Hava Sınır Kapısındaki tampon bölgede yüklerini boşaltarak Türkiye’ye geri dönüyor.



Sınır kapısındaki öteki TIR'ların ise geçiş için bekleyişi sürüyor.