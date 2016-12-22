Şırnak'ın Uludere ilçesi Giresumunu Dağı'ndaki  operasyonda terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele  geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23. Jandarma Sınır Tümen  Komutanlığı, 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve 48. Hudut Tugay Komutanlığı  birliklerince PKK'lı teröristlerin kış üslenmesine engellemeye yönelik Giresumunu  Dağı'nda operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı mağaralarda,  çok sayıda mühimmat ile yaşam ve tıbbi malzeme bulundu.