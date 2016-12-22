Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Orman ve Su İşleri Bakanlığı toplu açılış törenine katıldı. "El Bab'da şehit olan 16 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sayın Başbakan, kıymetli misafirler, 81 vilayetten gelen değerli vatandaşlar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Açılışını yaptığımız 4 milyar TL'lik 151 tesisin şehirlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Adana'dan Batman'a Edirne'den Ağrı'ya kadar Türkiye'nin 4 bir köşesine yayılan eserler için herkese teşekkür ederim.

151 eser ile 663 bin dekar araziyi sulamaya dönüştürüyoruz. Bir ilimizin 186 yerleşim yerinin, sel ve taşkından korunmasını sağlıyoruz. 151 eseri teker teker saymak mümkün değil.

"BU DÖNEMDE DURURSAK SEVR'E DÖNERİZ"

Bugünde 4 milyar liralık yatırımı bir anda açıyoruz. Milletimiz bu hizmetleri biliyor. Sadece konuşmayı, hakareti maharet sananlara inat gece gündüz çalıştık. Türkiye 2003'ten bu güne yılda ortalama 5,9 büyüdü. Gayri Safi Milli Hasılamız 949 milyar dolara kadar çıkardık. Dikkat ederseniz biz ne zaman bu rakamlara ulaştık kimi öz yönetim diyerek kimi darbe yapmaya kalkarak bizi kendilerince durdurmak istediler. Onlar dur dedikçe biz daha ileri gittik. Değerli kardeşlerim, bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalıştığı şu kritik dönemde eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer Sevr şartlarıdır. Açık konuşmak lazım Türkiye İstiklal Harbinden sonraki en büyük mücadelesini veriyor.

"ASİMETRİK BİR SAVAŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Bu güçler hassas noktamız olarak neremizi görüyorsa oraya odaklanıyor. Biliyorlar ki Türk milleti bir ve beraber olursa çelik yumruk tepelerine inecektir. Bugün asimetrik bir savaşla karşı karşıyayız. Terör örgütleri sadece piyondur. Milletimiz darbecilerin karşısına dikilip bu operasyonu da boşa çıkardı. Son dönemde değerli kardeşlerim PKK terör örgütünün, DEAŞ terör örgütünün, FETÖ'nün eylemleri kaçırılan fırsatların telafisi durumdadır. Şehit verdiklerimizle canımızı yakmaya çalışıyorlar. Mücadele azmimizi artırıyor bu can acısı.

"ÇOK DAHA FARKLI BİR TÜRKİYE'NİN İNŞASI OLACAK"

Yunus Emre'nin dediği gibi ölürse ten ölür canlar ölesi değil. Biz mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Kendi eksiklerimizi, hatalarımızı elbette bir kenarı bırakmıyoruz. Birliğimizi ve beraberliğimizi zedeleyen sonuçlar için gerekeni yapacağız. Şehitlerimizin bedenlerini toprağa veriyor olabiliriz ama emanetlerine sahip çıkmakta ve mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Bu konularda durma duraksama söz konusu olmayacak. Şu anda içinde bulunduğumuz durum bambaşka. Beka ve geleceğimizi güvence altına alma durumu ile karşı karşıyayız. Geleceğimiz için bir ve beraber hareket etmeliyiz. İnşallah engelleri aşacağız. İşte Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın faaliyetleri ortada, enerjide gayet iyi noktadayız. Birbirimizi Allah için sevelim. 2023, 2053, 2071'le gelecekte çok daha farklı bir Türkiye'nin inşası olacaktır.

16 ŞEHİDİMİZ VAR, 200'E YAKIN DEAŞ'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Dün El-Bab'da şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 16 şehitimiz var, 200'e yakın DEAŞ'lı öldürüldü. Bunun gereğini yapıyoruz. Tüm bunlar yapılırken diplomasi ile yürüyoruz. Rusya, Amerika, İran, Irak, Katar'la görüşmelerimizi yapıyoruz. Bugün Sarıkamış'ın 102. yıldönümü. Sarıkamış'ta verdiğimiz şehitleri de rahmetle anıyoruz.

151 eser ile 663 bin dekar araziyi sulamaya dönüştürüyoruz. Bir ilimizin 186 yerleşim yerinin, sel ve taşkından korunmasını sağlıyoruz. 151 eseri teker teker saymak mümkün değil.

TOPLU AÇILIŞTA BAŞBAKAN DA KONUŞTU

İşte Başbakan Binli Yıldırım'ın açıklamalarından bazı notlar:

130 yıllık hayal gerçek oluyor. Ilgaz Tünelleri hizmete giriyor. 13 kilometrelik tüneli 2,5 yılda tamamladık. vatandaşlar yollara düştüğünde hizmetin ne olduğunu anlıyor. Hızlı trene bindiklerinde hizmetlerin nereden nereye geldiğini anlıyorlar. Ak Parti, Türkiye'yi 3'e katladılar. Biz memlekete hizmet ediyoruz.

Vatandaş bize 3 Kasım'da ehliyeti verdi. Ehliyeti vermedi sadece, direksiyona da oturttu. 2007'de "Sizin ehliyetinizi büyüttüm" dedi, tekrar yola devam dendi. Yetmedi, "Daha fazla güveniyorum" dedi, Ehliyetimizi de hizmetimizi de beğendiğini verdiği destekle gösterdi. Ehliyet kimdeyse, direksiyon ondadır. Direksiyona da Cumhurbaşkanımızı getirdi. Bu ekip 14 yıldır hizmet ediyor. Artık sürekli istikrarla ülkemizi büyütmeye çalışacağız. İnsan odur ki, bıraka bu dünyada bu eseri eseri olmayanın yerinde yeller eser. Bir eser değil, binlerce eseri 14 yıl içinde hem başladık hem aştık. Dünyanın en büyük projelerini yaptık, yapıyoruz.