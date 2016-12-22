Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de sürdürülen ve dünden bu yana 16 askerin şehit olduğu Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahalelerde 160 terör örgütü DEAŞ üyesi etkisiz hale getirildi.

ÇATIŞMALAR AKİL TEPE ÇEVRESİNDE YOĞUNLAŞTI

Suriye sınırının terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla geçen 24 Ağustos günü başlatılan ve 121'inci gününe giren Fırat Kalkanı harekatında TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin terör örgütü DEAŞ'ın merkezi konumundaki El Bab'a ilerleyişi devam ediyor. Daha önce hastane olan ancak DEAŞ'lı teröristler tarafından son 2 yılda barınma ve mühimmat deposu olarak kullanılan Akil Tepesi'ndeki binanın etrafının kuşatılmasıyla yoğunlaşan çatışmalar bugün de devam etti. Çatışmalar sırasında DEAŞ'lı teröristlerin bomba yüklü araçlar ile saldırılarında dün sabahtan bu yana 16 asker şehit oldu, 30'u aşkın asker de yaralandı.

OPERASYONDA İLERİ HAREKATA DEVAM EDİLİYOR

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede dün akşamdan bugün saat 15.00'e kadar yürütülen çalışmalarda, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından kuşatılmış olan Bab'ın teröristlerden temizlenerek kontrol altına alınması için havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle ileri harekata devam edildiği belirtildi.

"2 KAHRAMAN ASKERİMİZ SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT DÜŞTÜ"

Gün içerisinde çıkan çatışmalarda; 93 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtilen bilgilendirmede söyle denildi:

"İki kahraman silah arkadaşımız ve 5 muhalif şehit olmuş, 38 muhalif ise, yaralanmıştır. Bir bombalı araç imha edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 228 DEAŞ terör örgütü hedefi (barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları) ateş destek vasıtaları ile baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 90 hedef (70 Barınma yeri, 2 Cephanelik, 10 DEAŞ mevzii, 8 silah monteli araç) imha edilmiş, 67 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Dünden itibaren toplam 160 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirildi."

SİSLİ HAVADA, İNTİHAR SALDIRILARI İLE MÜCADELE EDİLİYOR

Suriye'de Rakka'nın ardından terör örgütü DEAŞ'ın ikinci merkezi konumunda olan El Bab'ın TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin denetimine geçmesi için sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda dünden bu yana yoğun çaba gösteriliyor. El Bab çevresindeki birkaç bölgede yürütülen operasyonlar sırasında, Türk askerleri ile muhalif güçleri en çok zorlayan ise, yüzlerce el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcılar. Türk askerleri ile muhalifler, bir yandan hendeklerdeki el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmeye çalışırken, diğer yandan ise kar ve sisli havayı fırsat bilerek intihar eylemi için üzerlerine gelen teröristlerle mücadele ediyor.