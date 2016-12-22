RTÜK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren, toplumda ayrımcılığı körükleyen ve terör örgütlerini öven yayınlarından dolayı 6112 sayılı Kanun'un 29. maddesinin 3. fıkrasına göre, lisanssız yayın yapan Yol TV'nin yayınlarının sona erdirilmesine karar verdi.
RTÜK Yol TV'nin yayınını durdurdu
22.12.2016 - 16:21 | Son Güncelleme: 22.12.2016 - 16:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) terör örgütlerini övücü yayınlarından dolayı Yol TV'nin yayınlarının sona erdirilmesini kararlaştırdı.
Etiketler : rtük,yol tv,kanal kapatma,
431321 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/431321.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER