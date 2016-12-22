Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, haklarında adli işlem yapılan örgütün yöneticilerinden Cevdet Türkyol ve Abdullah Aymaz ile kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, gazeteciler Bülent Keneş, Bülent Korucu, Ali Ünal, Ahmet Turan Alkan, Mümtaz Türköne ve Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 54 şüphelinin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

1 Aralık tarihinde alınan kararda, "Şüphelilerin terör örgütüne finansman desteği sağladıkları yahut terör örgütü üyesi olmalarının verdiği avantajla mal varlığı elde ettikleri, elde ettikleri mal varlığını terör örgütünün hizmetine sundukları yönünde yeterli kuvvet şüphe bulunduğu bir kısım şüphelilerin mal kaçırmaya çalıştıkları dikkate alınarak talebin kabulüne" ifadeleri kullanıldı.

Kararla birlikte aralarında Şahin Alpay, Hilmi Yavuz, Mümtazer Türköne, Ekrem Dumanlı ve Bülent Keneş'in de bulunduğu 54 gazeteciye ait taşınmaz mallara, ulaşım araçlarına, banka hesaplarına, kıymetli evraklara ve ortağı olduğu şirketlerdeki ortaklık paylarına el koyulmasına karar verildi.