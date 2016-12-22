Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP lideri Bahçeli, "El Bab'ın meskûn mahallinin kontrol ve temizliği ne pahasına olursa olsun sağlanmalı, terörizmle yoğunlaşan mücadele tavsamadan, taviz vermeden, herhangi bir engele takılmadan sonuca ulaştırılmalıdır" dedi.



"HER YÖNÜYLE DARBOĞAZDAYIZ"

"Türkiye'nin terör örgütleri tarafından ablukaya alındığı ortadadır. Maalesef ülkemiz her yönüyle darboğazdadır.

"EL BAB'IN TEMİZLİĞİ NE PAHASINA OLURSA OLSUN SAĞLANMALI"

DAEŞ'in El Bab'dan sökülüp atılması, bu Suriye kentinin huzur ve istikrara kavuşturulması kaçınılmaz bir gereklilik ve mecburi bir ihtiyaçtır. El Bab'ın meskun mahallinin kontrol ve temizliği ne pahasına olursa olsun sağlanmalı, terörizmle yoğunlaşan mücadele tavsamadan, taviz vermeden, herhangi bir engele takılmadan sonuca ulaştırılmalıdır

"TÜRKİYE'Yİ DİZE GETİREMEYECEKLER"

Terör örgütleri Türkiye'yi dize getiremeyecek, Türk milletini pes ettiremeyecektir. Nitekim Türk milletinin şaşmaz iradesi budur.

"HEP BİRLİKTE BÜYÜK BİR MİLLET OLUNMALI"

Türkiye seferdedir, zafer için bir olmak, diri olmak, hep birlikte büyük bir millet gibi davranmak şarttır.