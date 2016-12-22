Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, ''Bugün asimetrik bir savaşla karşı karşıyayız. Terör örgütleri sadece piyondur'' dedi.

"ASİMETRİK BİR SAVAŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Bu güçler hassas noktamız olarak neremizi görüyorsa oraya odaklanıyor. Biliyorlar ki Türk milleti bir ve beraber olursa çelik yumruk tepelerine inecektir. Bugün asimetrik bir savaşla karşı karşıyayız. Terör örgütleri sadece piyondur. Milletimiz darbecilerin karşısına dikilip bu operasyonu da boşa çıkardı. Son dönemde değerli kardeşlerim PKK terör örgütünün, DEAŞ terör örgütünün, FETÖ'nün eylemleri kaçırılan fırsatların telafisi durumdadır. Şehit verdiklerimizle canımızı yakmaya çalışıyorlar. Mücadele azmimizi artırıyor bu can acısı.