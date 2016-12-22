Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli K.İ, G.Ç. ve İ.B. açığa alındı. Açığa almaların Bilecik’te 4, Yenipazar’da ve Pazaryeri’nde 2 öğretmen olarak gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca açığa alınan öğretmenlerin yerlerine yeni atamaların da yapıldığı öğrenildi.