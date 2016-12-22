Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli K.İ, G.Ç. ve İ.B. açığa alındı. Açığa almaların Bilecik’te 4, Yenipazar’da ve Pazaryeri’nde 2 öğretmen olarak gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca açığa alınan öğretmenlerin yerlerine yeni atamaların da yapıldığı öğrenildi.
Bozüyük’te 3 öğretmen açığa alındı
22.12.2016 - 17:10 | Son Güncelleme: 22.12.2016 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında ülke genelinde bin 980 personeli açığa aldı. Açığa alınan personeller arasında Bilecik'in Bozüyük ilçesinde de 3 öğretmen yer alırken il geneli toplam 11 öğretmenin açığa alındığı bildirildi.
Etiketler : MEB,FETÖ,
431336 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/431336.aspx
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