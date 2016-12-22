Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6 Aralık'ta Ankara'da gözaltına alınan ve savcılıkça tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen Gürsul'un mahkemedeki işlemleri tamamlandı.

Fatih Gürsul, Bylock'un kırmızı kategorideki kullanıcılarından



Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Fatih Gürsul'un ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.Savcılığın şüpheli Fatih Gürsul hakkındaki sevk yazısında, şüphelinin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olan Bylock'un kırmızı kategoride kullanıcısı olduğu vurgulandı.Eski İstanbul Üniversitesi (İÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gürsul, bir süre önce FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı.