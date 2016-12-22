Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı tespit edilen 26 kişi ile örgüt yöneticisi olduğu belirlenen 2 kişi olmak üzere toplam 28 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 1 işadamı, 3 özel okul öğretmeni, 1 avukat, 1 gazeteci, 3 öğrenci, 1 muhasebeci, 4 mühendis, meslekten ihraç edilen 1 defterdarlık çalışanı ve çeşitli kurumlarda çalışan 6 kişi olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı. 7 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.