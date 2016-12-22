Askeri kaynaklar, bazı sosyal medya hesaplarında Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ÖSO’ya destek veren TSK unsurlarının El Bab bölgesinden çekilme faaliyeti içinde olduğuna yönelik haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.
TSK'dan o haberlere yalanlama
22.12.2016 - 19:03 | Son Güncelleme: 22.12.2016 - 19:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Askeri kaynaklar, TSK unsurlarının El Bab bölgesinden çekilme faaliyeti içinde olduğuna yönelik haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Etiketler : tsk,
431372 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/431372.aspx
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