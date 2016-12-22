Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK lehine paylaşımlar yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Çalışma sonucunda, kent merkezi ile Karaçoban, Hınıs ve Tekman ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, sosyal paylaşım sitesinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirtilen 3'ü üniversite öğrencisi 7 kişi yakalandı.Gözaltına alınan zanlılar, ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.