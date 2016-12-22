İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı sosyal  medya hesaplarından terör örgütü PKK lehine   paylaşımlar yapıldığı bilgisi  üzerine çalışma başlattı.Çalışma sonucunda, kent merkezi ile Karaçoban, Hınıs ve Tekman  ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, sosyal paylaşım sitesinden  terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirtilen 3'ü üniversite öğrencisi 7  kişi yakalandı.Gözaltına alınan zanlılar, ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne  götürüldü.