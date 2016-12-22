Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA)'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.
Erdoğan, haber kategorisinde Kayhan Özer'in, Cumhurbaşkanlığı himayesinde İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Yenikapı miting alanında gerçekleştirilen, "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"nde çektiği aynı isimli fotoğrafa oy verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
22.12.2016 - 20:48 | Son Güncelleme: 22.12.2016 - 20:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA)'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,yılın fotoğrafları,
431396 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/431396.aspx
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