Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katil Mevlüt Mert Altıntaş’ın bağlantılarını araştıran Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını derinleştirdi. Bu kapsamda, soruşturmayı yürüten savcıların yönetiminde kurulan özel çalışma grubu, saldırgan adına kayıtlı telefon hattının HTS incelemesini yaptı. İnceleme sonucu Altıntaş’ın sıklıkla görüştüğü kişiler belirlendi. Bunların arasında 8 “ByLock” kullanıcısı tespit edildi. Bu kişiler; Altıntaş ile aynı şubede çalışan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından emniyet teşkilatından ihraç edilen bir başkomiser, bir komiser yardımcısı ile 5 polis memuru. Diğer şahsın ise Denizli’de esnaflık yaptığı öğrenildi. O isimlerden komiser A.K, İstanbul'da gözaltına alındı.