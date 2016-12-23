Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jirki aşiretinin temsilcisi Cemil Öter, “Yapılan saldırılar Kürtçülük davası değildir. Hiç kimsenin Türk ve Kürt ayrımı yapmaması lazım. Sadece Beytüşşebap’ta 18 kızımızı, polis, subay ve astsubaylara vermişiz. Aramızda ayrımcılık olabilir mi?” dedi.

Gevdan aşireti temsilcisi Rasim Aslan ise “Devletimizin üzerinde oynanan bütün kirli oyunları bozmak, birlik içerisinde bunlara karşı durmak temel amacımızdır” ifadelerini kullandı.

Ezdinan aşireti temsilcisi Salih Özbek, bölgede huzur ve güven ortamının sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Pinyanışi aşireti temsilcisi Hamdi Alter de, HDP’nin 82 milletvekiliyle bölgede hizmet üretemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: Ben o zaman kendilerine ‘Hizmetleri engellemeyin’ dedim. Bölgedeki iş adamları batıya gitmiş ve orada yatırımlar yaptı. Burada Van Gölü Havzası Fabrikalar Birliği kurulacaktı, fabrikalar inşa edilecekti ancak terör buna izin vermedi. Devlet yatırım yapanlara destek verdi. Yatırımcılar geldi, fabrikalarını kurdu ancak araçlarını, iş makinelerini yakmaya başladılar. Başkası gelip yatırım yapar mı?