İz­mir İl Mil­li E­ği­tim Mü­dü­rü Ö­mer Yah­şi’nin ka­tıl­dı­ğı p­rog­ram­da Bay­rak­tar, öğ­ren­ci­lik yıl­la­rın­da­ki ha­tı­ra­la­rı­nı da öğ­ren­ci­ler­le pay­laş­tı. Dün­ya­nın ge­le­ce­ği­nin Müs­lü­man­la­rın i­ra­de­si­ne bağ­lı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Bay­rak­tar, “Dün­ya­da in­san­la­rın bir kıs­mı te­miz iç­me su­yu­na bi­le sa­hip de­ğil­ken di­ğer kıs­mı o­be­zi­te i­le sa­va­şı­yor” di­ye­rek genç­le­re, “Siz­ler dün­ya­yı de­ğiş­ti­re­bi­lir­si­niz” di­ye ses­len­di.