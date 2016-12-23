İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin katıldığı programda Bayraktar, öğrencilik yıllarındaki hatıralarını da öğrencilerle paylaştı. Dünyanın geleceğinin Müslümanların iradesine bağlı olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Dünyada insanların bir kısmı temiz içme suyuna bile sahip değilken diğer kısmı obezite ile savaşıyor” diyerek gençlere, “Sizler dünyayı değiştirebilirsiniz” diye seslendi.
'Dünyayı sizler değiştirebilirsiniz'
23.12.2016 - 07:50 | Son Güncelleme: 23.12.2016 - 07:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Ömer Halisdemir İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, dünyada başarının iradeden geçtiğini belirterek, “Savaş meydanlarında vatan uğruna canını feda etmek ne kadar kahramanlıksa, hak için mücadele etmek de o kadar kahramanlıktır” dedi.
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431507 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/431507.aspx
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