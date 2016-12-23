Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Iğdır'da hakkında görülen bir dava kapsamında Bakırköy Adliyesinde ek ifade verdi.

Alınan bilgiye göre, Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi, "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından hakkında dava açılan Buldan'ın ek ifadesinin alınması için Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine yazı gönderdi.

Söz konusu yazı üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Buldan'ın bulunduğu adrese giderek, tebligatı kendisine ilettiği öğrenildi.

Buldan'ın, avukatıyla 6. Ağır Ceza Mahkemesine giderek, ek ifade verdiği belirtildi.

Bu arada, HDP Basın Bürosu, "Buldan'ın bu sabah İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı" yönünde yazılı açıklama yaptı. Buldan da sosyal paylaşım sitesindeki hesabından gözaltına alındığına ilişkin paylaşımda bulundu.

İşte o açıklama:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Pervin Buldan açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yapılan yazılı açıklamada Meclis Başkanvekili HDP'li Pervin Buldan'ın gözaltına alındığı şeklinde çıkan haberleri yalanlanarak, " Kendisine herhangi bir gözaltı işlemi yapılmamış , kendisine ait araçla mahkemeye intikal etmiştir." denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü , Meclis Başkanvekili HDP'li Pervin Buldan'ın sabah saatlerinde gözaltına alındığı şeklinde çıkan haberlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, " 23-12-2016 günü bazı basın yayın organlarında yer alan HDP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın İstanbul'da gözaltına alındığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatı gereği Bakırköy 6. Ceza Mahkemesince Pervin Buldan hakkında çıkartılan zorla getirme kararı 23-12-2016 günü saat 08:50'de kendisine ait ikamette tebliğ edilmiş, herhangi bir gözaltı işlemi yapılmamış olup , avukatı ile birlikte kendisine ait araçla mahkemeye intikal etmiştir." denildi.