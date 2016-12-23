Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kocaeli ilindeki yapılanmasına yönelik soruşturmasını derinleştiriyor. Bu kapsamda Bylock kullandıkları iddia edilen 12 özel sektör çalışanı Kocaeli Adliyesi’ne getirildi.
Kocaeli’de 12 kişi FETÖ'den adliyeye sevk edildi
23.12.2016 - 11:14 | Son Güncelleme: 23.12.2016 - 11:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 kişi adliyeye getirildi.
Etiketler : kocaeli,fetö,
431547 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/431547.aspx
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