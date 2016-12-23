Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kocaeli ilindeki yapılanmasına yönelik soruşturmasını derinleştiriyor. Bu kapsamda Bylock kullandıkları iddia edilen 12 özel sektör çalışanı Kocaeli Adliyesi’ne getirildi.