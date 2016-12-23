2010 yılında Bodrum'da meydana gelen ve kamuoyuna "Manken Aslı Baş Cinayeti" olarak yansıyan olaya ilişkin tutuklu şüphelilerin tahliyesini sağlamak amacıyla iş adamı İhsan Kalkavan'ın o dönemin sözde FETÖ Bodrum Bölge İmamı Zeki Yağmur ile irtibat kurduğu ve şüphelilerden Ahmet Bayer'i Zeki Yağmur’la irtibatlandırmak suretiyle sürece müdahil olduğuna ilişkin delilleri değerlendiren Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu’nun talebi üzerine 2014 yılında çıkış yaptığı yurt dışından dönüş yapmadığı anlaşılan iş adamı İhsan Kalkavan ve Zeki Yağmur hakkında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçlamasıyla Bodrum Sulh Ceza Mahkemesi’nce 22 Aralık 2016 tarihinde yakama emri çıkarıldı. Kalkavan’ın başka dosyalardan da aynı suçtan yakalama kaydının bulunduğu öğrenildi.
Firari işadamı Kalkavan hakkında yakalama kararı
23.12.2016 - 11:32 | Son Güncelleme: 23.12.2016 - 11:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında firari işadamı İhsan Kalkavan hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.
Etiketler : ihsan kalkavan,FETÖ/PDY,
431559 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/431559.aspx
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