Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince bugün saat 06.00 itibarıyla Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy Mahalleri ile sınırlı olmak üzere, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı.

İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden, ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 16.00 itibarıyla kaldırıldığı aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.