Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün, örgütün polis yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, toplam 12 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan polisler Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Manisa'da 12 polis FETÖ'den gözaltında
23.12.2016 - 19:08 | Son Güncelleme: 23.12.2016 - 19:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 12 polis gözaltına alındı.
Etiketler : manisa,
431677 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/431677.aspx
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