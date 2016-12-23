Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün, örgütün polis yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, toplam 12 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan polisler Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.