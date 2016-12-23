Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de, yurtdışına kaçmak isterken havaalanında yakalanarak Fetö soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İmamı Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz, çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan sorumlu İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun koordinesinde Savcı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede "TSK imamı" olarak belirtilen Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz, bu ay başında Adnan Menderes Havaalanında yurtdışına kaçmak isterken yakalanmıştı. FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan İzmir'de yaşayan ve ByLock kullanıcısı olan Zübeyir Öksüz'ün, FETÖ'nün dershanesinde öğretmenlik yaptığı, Helezon Gençlik ve Spor Derneğinde yöneticilik yaptığı tespit edilmişti. Zübeyir Öksüz'ün İzmir Adnan Menderes Havalimanından yurt dışına kaçmak isterken İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan Öksüz, gözaltına alınmıştı. Aynı operasyon kapsamında, İzmir merkezli 5 ilde, haklarında yakalama kararı bulunan 87 kişiden 56'sı gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, örgütün sözde "Bornova eyaleti"nde, kapatılan Çalışkan Girişimci İş Adamları Derneği, Helezon Gençlik ve Spor Derneği ile Mersinli Yeni Mahalle Cami Yaptırma Yaşatma Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği çatıları altında FETÖ adına faaliyet gösterdikleri ortaya çıkarılmıştı. Örgüte eleman yetiştirme ve kazandırma faaliyetleri yürüttüğü belirtilen şüphelilerin, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı da tespit edilmişti.

Bu operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve havaalanında gözaltına alınan Zübeyir Öksüz, İzmir Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen kuzen Öksüz, terör örgütüne üye olmak, örgüte eleman kazandırmak, örgüt adına faaliyetlerde bulunmak, örgüte finans sağlamak gibi suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TSK İmamı Öksüz'ün kuzeni İzmir'de tutuklandı