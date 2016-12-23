Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında Alaplı'da görev yapan hakim G.A., TEM ekiplerince gözaltına alındı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan G.A., işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alınan hakim G.A., nöbetçi mahkemeye sevk edildi. G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, G.A. hakkında yurt dışı yasağı getirdi.
FETÖ'den adliyeye sevk edilen hakim serbest bırakıldı
23.12.2016 - 20:06 | Son Güncelleme: 23.12.2016 - 20:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen hakim, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler : FETÖ,
431688 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/431688.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER