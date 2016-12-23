Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında Alaplı'da görev yapan hakim G.A., TEM ekiplerince gözaltına alındı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan G.A., işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alınan hakim G.A., nöbetçi mahkemeye sevk edildi. G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, G.A. hakkında yurt dışı yasağı getirdi.