Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli’de AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Işık, "PKK’nın, PYD’nin ve diğer terör örgütlerinin Türkiye’yi çekmek istediği çukura, bugüne kadar düşmedik. Bundan sonra da inanıyorum ki düşmeyeceğiz. Onların getirmek istediği yere gitmeyeceğiz ama Allah’ın izniyle köklerini kurutacağız” dedi.

Bugün bazılarının ’El- Bab’da ne işiniz var?’ dediğini belirten Bakan Işık, “’Bizim sınırımızın ötesinde askerimizi niye tutuyoruz?’ diyorlar. Kilis’e atılan onlarca füze, onlarca havan topunu nereden attılar. Ne yapacaktık daha fazla bekleyecek miydik? El Bab’da operasyonlarımız DEAŞ’ı tamamen temizleyinceye kadar devam edecek" diye konuştu.

"EL-BAB’IN EN KRİTİK YERİNİ DEAŞ’TAN TEMİZLEDİK"

Sağduyuyu elden bırakmama zamanı olduğunu belirten Bakan Işık, “El-Bab’da askerlerimiz kahramanca mücadele ediyor. Şu anda özgür Suriye ordusuyla birlikte Allah’a hamd olsun El-Bab’ın en kritik yeri olan Hastane Tepesi’ni DEAŞ’tan temizledik. En kritik nokta ele geçirildi. Ama önümüzde yapacak işlerimiz var” dedi.